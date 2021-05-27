Недвижимость Мисто Банка пустили с молотка

Фонд гарантирования вкладов с помощью аукциона продал одесский отель "Виктория", принадлежавший обанкротившемуся Мисто Банку, сообщает UBR.

Конечная стоимость недвижимости превысила 139,3 млн грн. Об этом свидетельствует информация на сайте системы "Прозорро.Продажи".

Общая площадь объекта достигает 11,7 тыс. кв. м. Здание находится на ул. Генуэзской.

На торгах победила компания "Макао", конечным бенефициаром которой числится гражданин Казахстана Ибрагим Сулейманов. На отель также претендовала финкомпания "Конверсия", которая предлагала почти 138 млн грн.

Торги проходили 20 мая. В этот же день состоялся аукцион по продаже других активов Мисто Банка. Речь идет о нежилых помещениях в Шевченковском районе столицы на 2,5 тыс. кв. м. Новым владельцем недвижимости станет банк "Сич".

Конкурентом на торгах была компания "А Ретейлер", которая заявляла о готовности отдать за недвижимость 80,9 млн грн.