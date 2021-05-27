Оператор ГТС заявил о миллиардных долгах облгазов: названы лидеры

В Украине в ближайшее время должны быть введены законодательные изменения, которые сделают невозможными бесплатные отборы из магистральных газопроводов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Ситуация с неоплачиваемыми отборами газа по ГТС напоминает гонки. Есть бесспорные "стабильные лидеры" - облгазы, которые из месяца в месяц наращивают долги. Есть такие, которые вырываются вперед за короткий промежуток времени, хотя до этого долгов не было. Такая нестабильная ситуация — испытание для ликвидности, она приводит к ухудшению финансового состояния Оператора ГТС Украины" , — говорится в заявлении, обнародованном на странице Оператора в Facebook.

В заявлении отмечается, что в настоящее время "необходимы законодательные изменения, которые сделают невозможным бесплатный отбор государственного газа из магистральных газопроводов" .

"Именно таким является законопроект №3800 (передан на рассмотрение Комитета ВР 21 мая, — прим. "ДС"), которым внедряются распределительные счета для облгазов. Механизм контроля целевого использования тарифных средств, собранных с потребителей, сделает невозможным злоупотребления. На сегодняшний день украинец фактически платит дважды: первый раз в своей платежке, второй — когда государство недополучает дивиденды и налоги из-за финансовых потерь Оператора ГТС. А это средства, которые должны идти на здравоохранение, пенсии, образование, армию и другие важные для каждого гражданина направления" , — отметил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По данным Оператора, Донецкоблгаз и Тернопольгоргаз являются одними из крупнейших должников перед ОГТСУ с совокупной задолженностью и начислениями к оплате более 1,5млрд грн. Среди других — Киевоблгаз (1,14 млрд грн), Львовгаз (832 млн грн), Харьковгаз (580 млн грн), входящие в Группу РГК. Негативную динамику также продемонстрировал Кировоградгаз (85 млн долгов и начислений к уплате, входит в Группу Нафтогаз Украины), который практически не имел задолженности в начале года.

Оператор ГТС напомнил, что облгазы должны заплатить за газ для собственных производственно-технологических расходов более 10 млрд грн, но с начала текущего года ОГТСУ получил лишь 491 млн грн за газ для ПТО. При этом ежемесячно задолженность растет, а уровень расчетов не покрывает разрыва.