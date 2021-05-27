Нафтогаз усилил команду по борьбе с "СП - 2"

НАК "Нафтогаз Украины" усиливает команду противодействия строительству российского газопровода "Северный поток – 2". Такое решение приняли после отказа США от введения новых санкций против строителей "трубы". В компании рассчитывают, что это поможет Украине добиться новых ограничений в отношении проекта, сообщает Сегодня.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена не в полной мере использовала юридические возможности. В частности, не были наложены санкции на компанию-оператора "Северного потока – 2" Nord Stream AG и на ее главу Маттиаса Варнига.

"Мы надеемся, что с новыми подходами и с новой командой в "Нафтогазе" мы сможем добиться того, что действенные санкции все же будут применены. Мы надеемся, что еще не слишком поздно для этого" , – сказал Витренко.

Он добавил, что борьба с достройкой "Северного потока – 2" – это национальная задача для Украины.