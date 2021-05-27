Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить
Финики – пища долгожителей. Все из-за достаточно насыщенного состава – полезных веществ и витаминов в финиках очень много. Единственный минус – высокое содержание сахара (93 г на стакан). Поэтому важно помнить, что людям с диабетом, ожирением о финиках стоит забыть, сообщает Сегодня.
Ну и тем, кто борется с тягой к сладкому на пути к стройности – тоже. Давайте подробней разберемся с этими сладкими плодами вместе с диетологом Аленой Гаврилюк.
Перед тем, как говорить о пользе и вреде фиников, необходимо назвать то, что в них присутствует. А именно:
- витамины группы В, РР;
- железо, калий, кальций, магний, фосфор.
И благодаря этим витаминами и микроэлементам финики:
- снижают холестерин;
- берегут сердце;
- нормализуют работу кишечника;
- укрепляют кости;
- нормализуют давление;
- улучшают состояние кожи и волос;
- полезны беременным женщинам.
Оптимальная суточная норма фиников для взрослых – не больше 10 штук. Есть их желательно в первой половине дня. И, конечно, не ежедневно. Напомним, у фиников высокий гликемический индекс и высокое содержание углеводов. Обязательно запивайте финики водой во время употребления. Иначе ваши зубы получат мощный удар сахара, а так и до кариеса недалеко.
Чтобы финики были максимально полезны, их нужно правильно выбирать и хранить:
Кожура
Не должна быть растрескавшейся и слишком жесткой. Если это так, то финик сушили при высокой температуре, которая уничтожила все полезные нутриенты. Кожура хорошего сухофрукта средней жесткости, без трещин, упругая.
Цвет
Темный. Если финики светло-коричневые, то их собирали не дозревшими и обязательно вываривали в сахарном сиропе. Никакой пользы от них вы не получите. Темный цвет плодов говорит о том, что они созрели в естественных условиях на пальме.
Блеск
Чтобы придать товару привлекательность и глянцевый блеск, продавцы нередко смазывают поверхность маслянистыми растворами. Что в составе этих растворов – не известно, а смывать их проблематично, так как жирная пленка не позволяет промыть плоды. Не покупайте блестящие финики, выбирайте те, что с матовой кожурой.
Хранение
Хранить финики желательно в герметичной (стеклянной) таре в темном прохладном месте.
Кому следует отказаться от фиников
- Людям с индивидуальной непереносимостью. Не знаете, есть ли у вас аллергия на финики или нет, следует обратиться к врачу, чтобы сделать тест.
- Также финики вредны для зубов. Могут стать причиной кариеса. Стоматологи советуют запивать их либо теплым чаем без сахара, либо просто теплой водой, если нет возможности почистить зубы.
- С особой осторожностью нужно относиться к финикам диабетикам. Причина – большое содержание сахара. Среднесуточную норму употребления фиников должен устанавливать лечащий врач.