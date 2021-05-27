Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Финики – пища долгожителей. Все из-за достаточно насыщенного состава – полезных веществ и витаминов в финиках очень много. Единственный минус – высокое содержание сахара (93 г на стакан). Поэтому важно помнить, что людям с диабетом, ожирением о финиках стоит забыть, сообщает Сегодня.

Ну и тем, кто борется с тягой к сладкому на пути к стройности – тоже. Давайте подробней разберемся с этими сладкими плодами вместе с диетологом Аленой Гаврилюк.

Перед тем, как говорить о пользе и вреде фиников, необходимо назвать то, что в них присутствует. А именно:

витамины группы В, РР;

железо, калий, кальций, магний, фосфор.

И благодаря этим витаминами и микроэлементам финики:

снижают холестерин;

берегут сердце;

нормализуют работу кишечника;

укрепляют кости;

нормализуют давление;

улучшают состояние кожи и волос;

полезны беременным женщинам.

Оптимальная суточная норма фиников для взрослых – не больше 10 штук. Есть их желательно в первой половине дня. И, конечно, не ежедневно. Напомним, у фиников высокий гликемический индекс и высокое содержание углеводов. Обязательно запивайте финики водой во время употребления. Иначе ваши зубы получат мощный удар сахара, а так и до кариеса недалеко.

Чтобы финики были максимально полезны, их нужно правильно выбирать и хранить:

Фото: Іnstagram.com/royal_finik/

Кожура

Не должна быть растрескавшейся и слишком жесткой. Если это так, то финик сушили при высокой температуре, которая уничтожила все полезные нутриенты. Кожура хорошего сухофрукта средней жесткости, без трещин, упругая.

Цвет

Темный. Если финики светло-коричневые, то их собирали не дозревшими и обязательно вываривали в сахарном сиропе. Никакой пользы от них вы не получите. Темный цвет плодов говорит о том, что они созрели в естественных условиях на пальме.

Блеск

Чтобы придать товару привлекательность и глянцевый блеск, продавцы нередко смазывают поверхность маслянистыми растворами. Что в составе этих растворов – не известно, а смывать их проблематично, так как жирная пленка не позволяет промыть плоды. Не покупайте блестящие финики, выбирайте те, что с матовой кожурой.

Хранение

Хранить финики желательно в герметичной (стеклянной) таре в темном прохладном месте.

Кому следует отказаться от фиников