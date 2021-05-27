Минфин предупредили о последствиях остановки перевалки руды в "Южном"

Ограничение перевалки железорудного сырья в порту "Южный" может привести к огромной потере поступлений в бюджет, остановке предприятий и сокращению тысяч рабочих мест, сообщает Обозреватель.

Также это чревато потерей партнерских отношений с иностранными компаниями-потребителями, поэтому перевалку руды в акватории порта "Южный" нужно восстановить в кратчайшие сроки.

Об этом говорится в письме ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" в адрес министра финансов Украины Сергея Марченко и директора морского торгового порта "Южный" Сергея Ковшара.

Как сказано в письме, по состоянию на 1 июня 2021 года перевалка железорудного сырья в порту "Южный" может быть существенно ограничена, или вообще остановлена. Это приведет к потере предприятием около 0,5 млрд грн в месяц.

"Последствия для предприятия и экономики города значительны: вынужденное снижение зарплаты работников, уменьшение налогов поступлений в местный и государственный бюджеты (до 56 млн грн в месяц), прекращение инвестиций в развитие города, потеря имиджа на международном экспортном рынке. В худшем случае это может привести к остановке производственных подразделений предприятия и рабочих мест: около 4,5 тысяч работников могут потерять работу" , – отмечают на предприятии.

Также от уменьшения грузовой базы, которую обеспечивает предприятие, будут терпеть прямые ежемесячные убытки государственные предприятия: Укрзалізниця будет терять 13 млн грн ежемесячно, Администрация морских портов – 5 млн грн, а сам порт "Южный" – 11 млн грн, подчеркивают в письме.