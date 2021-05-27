В США выдали первый $1 млн за участие в лотерее для вакцинированных

Женщина из американского штата Огайо выиграла первый поощрительный приз за вакцинацию в лотерее Vax-a-Million в размере одного миллиона долларов, а подросток из района Дейтона получил первую полную стипендию на обучение в колледже, предлагаемую в рамках этой программы, сообщает Зеркало недели.

Власти штата выбрали победителей в результате случайной жеребьевки.

"Мы рады, что это вдохновило стольких жителей Огайо на вакцинацию, и мы с удовольствием объявляем победителей первого тура розыгрыша", — сказал губернатор Майк ДеВайн.

Более 2,7 миллиона взрослых подписались на получение приза в 1 миллион долларов и более 104 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет приняли участие в розыгрыше стипендии на обучение в колледже, которая включает в себя плату за обучение, проживание, питание и учебную литературу. В течение следующих четырех недель каждую среду будут объявляться еще четыре победителя розыгрыша приза в 1 миллион долларов и стипендии на обучение в колледже.

Участники должны зарегистрироваться для участия по телефону или через веб-сайт Vax-a-Million. Подростки могут зарегистрироваться самостоятельно, но родители или законные опекуны должны подтвердить их право на участие. Имена участников, которые не выиграли, будут переноситься из недели в неделю. Крайний срок для новых регистраций - до полуночи в воскресенье.

Число жителей Огайо в возрасте 16 лет и старше, получивших первичную вакцину COVID-19, подскочило на 33% за неделю после того, как штат объявил о стимулирующей лотерее на миллион долларов.

Однако этот же анализ показал, что уровень вакцинации все еще значительно ниже показателей, полученных ранее в апреле и марте.

В программе Vax-a-Million могут принять участие постоянные жители Огайо, получившие либо одну дозу вакцины Johnson & Johnson, либо первую часть двух доз вакцины Pfizer или Moderna.