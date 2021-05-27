Джамала показала похудевшую фигуру в обтягивающем платье
Украинская певица Джамала, которая сейчас активно худеет, поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои формы в обтягивающем наряде. На некоторых кадрах артистка позировала вместе с младшим сыном, сообщает Обозреватель.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты засыпали исполнительницу комплиментами.
Так, Джамала появилась на публике в длинном ярко-фиолетовом платье, которое хорошо подчеркнуло похудевшую фигуру артистки. Эффектности наряду добавлял вырез в области груди. Свой аутфит певица дополнила укладкой на голове, нежным макияжем с акцентом на глаза и аксессуарами – золотистыми колье и сережками.
Пользователи сети остались в восторге от лука Джамалы и написали множество приятных комментариев под публикацией.