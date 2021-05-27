Биткоин снова подешевел: что происходит с криптовалютой

Биткоин упал в четверг, 27 мая, к 6:30 до 37 600 долларов. Но криптовалюта не достигла недавних минимумов, поскольку достаточно много трейдеров держатся за надежду, что класс активов сможет вырваться из резкого падения на прошлой неделе, сообщает РБК-Украина.

Биткоин по-прежнему торгуется значительно ниже рекордного максимума в 65 000 долларов, достигнутого в апреле. Однако, он отошел от минимума прошлой недели в 30 066 долларов.

Некоторые аналитики заявили, что падение было относительно скромным, по сравнению с недавней волатильностью, и указали на то, что рынок нашел нижний предел. Хотя очевидно, что внимание регулирующих органов и колеблющийся энтузиазм со стороны главы Tesla Илона Маска останутся серьезными рисками.

"Большая чистка, вероятно, уже произошла" , - сказал аналитик IG Markets Кайл Родда, когда торговля несколько успокоилась.

Падение биткоина было вызвано мерами Китая по борьбе с майнингом и торговлей криптовалютами, также тем, что Tesla отказалась принимать его в качестве оплаты за автомобили из-за экологических опасений по поводу использования энергии.

Министерство финансов США также призвало требовать, чтобы о крупных переводах криптовалюты сообщалось в налоговую службу, а Федеральная резервная система отметила риски, связанные с криптовалютами для финансовой стабильности.