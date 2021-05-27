Порошенко не явился на допрос в СБУ по делу Медведчука-Козака

Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля в уголовном расследовании по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины, сообщает СБУ.

Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.

Несмотря на то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса – 31 мая 2021.