В Украине только за три месяца 2021-го из оборота изъяли 8600 килограммов фальсифицированных молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы. Опасные продукты, которые не соответствуют требованиям и стандартам качества, нашли даже в школьных столовых, сообщает Обозреватель.

Об этом на своей странице в Facebook заявила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

"Фальсификат в нашей стране сейчас – это проблема номер один. В том числе – это следствие пандемии, которая ударила по карманам украинцев и активизировала дельцов" , – написала она.

В Украине массово распространяют фальсификат молочки и мяса: опасные продукты нашли даже в школах. Источник: Facebook Владиславы Магалецкой

Госслужба ежегодно изымает из оборота тысячи килограммов фальсифицированных продуктов. Чтобы исправить ситуацию, по мнению Магалецкой, необходимо усилить меры контроля в первую очередь в учебных заведениях, где опасными продуктами кормят детей.

"Среди продуктов, которые фальсифицируют чаще всего – жиры и масла, рыба и продукты из нее, мясо и мясопродукты и тому подобное. Помните об этом, когда вдруг захотите купить дешевую импортную оливковое масло или хамон в месте, где постоянно "сломанный" кассовый аппарат" , – написала чиновница.

Магалецкая предложила: