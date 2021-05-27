Названы самые ненадежные авто в возрасте до 10 лет
Общегерманский автомобильный клуб ADAC признал Kia Ceed и Hyundai i20 самыми ненадежными машинами. Они провели соответствующее исследование, в котором оценили 109 моделей от 25 марок в возрасте от 3 до 10 лет, сообщает Обозреватель.
Первое место в рейтинге ненадежности заняла 10-летняя Kia Ceed, в которой были замечены поломки в 52,7% случаев. В то же время в первые годы эта модель почти не имеет поломок.
Самые распространенные дефекты этой машины – стартер, топливный насос, электрические цепочки и свечи зажигания. Подобные поломки можно увидеть в Hyundai i20 с 42,2%. У него также часто выходят из строя свечи зажигания и замки зажигания.
Эксперты отметили Seat Alhambra и VW Sharan, в которых также часто происходят поломки. Основными причинами этого были рециркуляция отработавших газов или впрыска AdBlue.
Также "потрясающе плохим" оказался Smart Forfour, который продается с 2015 года. Во все годы использования его аккумулятор очень часто разряжался.
Кроме того, проблемными назвали Opel Insignia, Nissan Qashqai, Ford S-Max, а также Renault Kangoo и Renault Rapid – с двумя последними особенно много проблем в молодом возрасте. У них часто выходило из строя электричество автомобиля.
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