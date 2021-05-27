ВСУ испытали реактивные снаряды "Тайфун-1"

На полигоне Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широколановский" в Николаевской области успешно провели испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1". Они используются в реактивных системах залпового огня "Град, сообщает Обозреватель.

Как пишет "Армия Inform"﻿, опытные образцы этого вооружения разработали на ГП "КБ "Южное" имени М. К. Янгеля" в городе Днепр. Соответствующая договоренность была заключена с Министерством обороны Украины.

По словам технического руководителя испытаний ГП "КБ "Южное", пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21. В то же время для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов, во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт.

Украинский реактивный снаряд калибра 122 мм "Тайфун-1". Источник: "Армия Inform"

Испытания "Тайфун-1" прошли на полигоне "Широкий лан". Источник: "Армия Inform"

Испытательные пуски реактивных снарядов "Тайфун-1". Источник: "Армия Inform"

Как пишет "Украинский милитарный портал"﻿, максимальная дальность "Тайфун-1" составляет 40 км. В апреле 2020 года эти реактивные снаряды испытали на максимальную дальность, тогда стрельбы проходили на Одесщине.

Испытания 122-мм "Тайфун-1" начались в 2019 году, когда проводили первый этап испытаний с пусками ракеты на минимальное расстояние для проверки работы нового реактивного двигателя снаряда.

Сейчас, кроме испытания "Тайфун-1", проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4".

Снаряды "Тайфун-1" разработало КБ "Южное". Источник: "Армия Inform"

Воины ВСУ приняли участие в стрельбах "Тайфун-1". Источник: "Армия Inform"