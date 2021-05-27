Летние накидки с принтами – тренд 2021 года

Летом 2021 на пике популярности будут накидки с яркими принтами. Так как в это время года иногда вечерами бывает прохладно, то этот элемент одежды вам очень пригодится, сообщает Обозреватель.

Отметим, что предмет верхней одежды должен акцентировать внимание, не конкурируя с другой одеждой из вашего образа. Подробней о стильных накидках на лето 2021 – читайте далее в материале.

От накидок с принтами веет немного ретро и классической женственностью. Дизайнеры используют разные материалы, а также огромный диапазон формы и длины.

От накидок с принтами веет немного ретро и классической женственностью

Этот элемент одежды можно сочетать с узкими джинсами или брюками, юбками-карандаш, шортами или платьями прямого кроя. Накидка, украшенная яркими принтами – импульсивная покупка, которая точно принесет максимум удовольствия во время носки.

Этот элемент одежды можно сочетать с узкими джинсами или брюками