В Гомеле приземлился самолет правительства РФ

По данным трекингового сервиса Flight Radar 24, утром 27 мая в Гомеле на юго-востоке Беларуси приземлился самолет специального летного отряда "Россия", который использует Федеральная служба безопасности РФ, сообщает Лига.net.

Самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве, направился в сторону Украины, но недалеко от Калуги взял правее и по прямой улетел на Гомель. Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".

Каких-либо подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, нет. Неизвестно, по какой причине самолет правительства России прибыл в Гомель, а не Минск. Также нет информации, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может пребывать в Гомеле.