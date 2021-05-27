Впервые за 228 лет существования Лувр возглавит женщина
Впервые в истории Лувр возглавит женщина – 54-летняя искусствовед, специалистка по живописи 19 века Лорен де Кар. В данный момент она является директором музеев д’Орсе и Оранжери, пишут международные СМИ.
Последние 8 лет Лувр возглавлял археолог Жан-Люк Мартинес, и против его повторного назначения выступили многие журналисты и деятели искусства.
В новой должности Лорен де Кар планирует провести реформы во всемирно известном музее: продлить время его работы и сделать выставки, привлекательные для молодежи. Также в ее планах налаживание
“диалога между древним искусством и современным миром”.