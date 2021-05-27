Впервые за 228 лет существования Лувр возглавит женщина

Впервые в истории Лувр возглавит женщина – 54-летняя искусствовед, специалистка по живописи 19 века Лорен де Кар. В данный момент она является директором музеев д’Орсе и Оранжери, пишут международные СМИ.

Последние 8 лет Лувр возглавлял археолог Жан-Люк Мартинес, и против его повторного назначения выступили многие журналисты и деятели искусства.