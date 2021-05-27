Кравец о дружбе с Зеленской: мы остаемся близкими людьми
Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заявила, что первая леди Украины Елена Зеленская остается для нее близким человеком. Звезда отметила, что несмотря на то, что они сейчас меньше общаются, – продолжают идти по жизни "держа друг друга за руку, сообщает Обозреватель.
"Я понимаю, что она следит за изменениями в нашей жизни, и в моей лично. И мне было очень приятно, мы не перестали быть близкими людьми. И, как я это называю, мы держим друг друга за руку", – коротко сказала Кравец.
Семья звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец и семья экс-руководителя "Квартала", а ныне президента Украины Владимира Зеленского, являются кумовьями. Так, муж Елены крестил дочь Владимира и Елены Зеленских. А вот сама Кравец является крестной мамой первой леди страны.
"Мы крестили дочку Владимира и Елены. И тут выяснилось, батюшка нас спрашивает: "Все крещеные?". Елена говорит: "Нет". Он говорит: "Как, нет? Давайте и вас покрестим". "Ну давайте. А кто будет крестной? Ленчик, будешь моей крестной?". Я говорю: "Давай". То есть, так было, на месте", – рассказывала ранее Кравец, пишет tsn. ua.