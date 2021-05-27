Кравчук сообщил, какая страна может стать площадкой для ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну – Швейцарию или Финляндию, сообщает Суспільне.

"На мой взгляд, переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров" , - сказал глава украинской делегации.

По его словам, проблема уже назрела и, к тому же Украина уже не имеет авиасообщение с Беларусью. То есть даже для того, чтобы добраться в Минск, нужно добираться поездом, автобусом или автомобилем и не все могут выдерживать такой режим.

"Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращение конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должно быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если в России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины", - заявил Кравчук.

Он также добавил, что прежде всего должна быть освещена позиция спецпредставительницы председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, потому что именно ОБСЕ модерируют заседания.