У Зеленского рассказали о его "антикоррупционных" достижениях

Команда президента Владимира Зеленского назвала семь его достижений в борьбе с коррупцией﻿. Об этом, со ссылкой на официальную Facebook-страницу "Команды Зеленского, сообщает Деловая столица.

Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось" :