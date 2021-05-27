У Зеленского рассказали о его "антикоррупционных" достижениях

У Зеленского рассказали о его "антикоррупционных" достижениях

Команда президента Владимира Зеленского назвала семь его достижений в борьбе с коррупцией﻿. Об этом, со ссылкой на официальную Facebook-страницу "Команды Зеленского, сообщает Деловая столица.

Так, "Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":

  • вернуть ответственность за незаконное обогащение;
  • запустить Высший антикоррупционный суд;
  • реформировать органы прокуратуры;
  • подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;
  • сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;
  • начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;
  • внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Новости

analytics