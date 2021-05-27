У Зеленского рассказали о его "антикоррупционных" достижениях
Команда президента Владимира Зеленского назвала семь его достижений в борьбе с коррупцией. Об этом, со ссылкой на официальную Facebook-страницу "Команды Зеленского, сообщает Деловая столица.
Так,
"Зеленскому за два года на посту президента в борьбе с коррупцией удалось":
- вернуть ответственность за незаконное обогащение;
- запустить Высший антикоррупционный суд;
- реформировать органы прокуратуры;
- подписать закон о поощрении и защите обличителей коррупции;
- сохранить электронное декларирование несмотря на сопротивление старых элит;
- начать перезагрузку Конституционного Суда Украины;
- внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.