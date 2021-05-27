Беларусь отменила рейсы в восемь стран

В связи с новыми запретами на полеты, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты до 30 октября 2021 года по ряду направлений. Об этом, со ссылкой на пресс-службу компании, сообщает Корреспондент.

Речь идет о таких направлениях:

Варшава

Милан

Амстердам

Рим

Франкфурт

Берлин

Мюнхен

Ганновер

Вена

Брюссель

Барселона

Калининград

Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения.

В свою очередь Мининфраструктуры Украины напомнило, что шесть государств, а именно Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва и Латвия, прекратили авиасообщение с Беларусью и запретили своим авиакомпаниям транзит над ее территорией.

"6 государств: Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва, Латвия, запретили собственным авиакомпаниям транзит над территорией Беларуси, а также осуществлять рейсы между странами", - сказано в сообщении.

Единственным государством, запретившим белорусским авиакомпаниям транзит через свою территорию, является Финляндия.