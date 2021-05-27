Беларусь отменила рейсы в восемь стран
В связи с новыми запретами на полеты, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты до 30 октября 2021 года по ряду направлений. Об этом, со ссылкой на пресс-службу компании, сообщает Корреспондент.
Речь идет о таких направлениях:
- Варшава
- Милан
- Амстердам
- Рим
- Франкфурт
- Берлин
- Мюнхен
- Ганновер
- Вена
- Брюссель
- Барселона
- Калининград
Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения.
В свою очередь Мининфраструктуры Украины напомнило, что шесть государств, а именно Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва и Латвия, прекратили авиасообщение с Беларусью и запретили своим авиакомпаниям транзит над ее территорией.
"6 государств: Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва, Латвия, запретили собственным авиакомпаниям транзит над территорией Беларуси, а также осуществлять рейсы между странами", - сказано в сообщении.
Единственным государством, запретившим белорусским авиакомпаниям транзит через свою территорию, является Финляндия.