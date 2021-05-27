Миру грозит "олимпийский" штамм коронавируса

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что массовое скопление спортсменов со всего мира на Олимпиаде в Токио может привести к появлению нового штамма коронавируса. Игры в столице Страны восходящего солнца должны пройти с 23 июля по 8 августа, сообщает Сегодня.

"Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр"

"Если такая ситуация возникнет, новый штамм вируса в Токио будет назван "олимпийским". Это станет огромной трагедией и объектом критики даже в течение следующих 100 лет"