Миру грозит "олимпийский" штамм коронавируса
Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что массовое скопление спортсменов со всего мира на Олимпиаде в Токио может привести к появлению нового штамма коронавируса. Игры в столице Страны восходящего солнца должны пройти с 23 июля по 8 августа, сообщает Сегодня.
"Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр"
"Если такая ситуация возникнет, новый штамм вируса в Токио будет назван "олимпийским". Это станет огромной трагедией и объектом критики даже в течение следующих 100 лет"
"Что касается заявлений МОК о том, что Игры пройдут даже в том случае, если в Токио не будет снят режим чрезвычайной ситуации, то народ Японии действительно очень возмущен этими словами, в особенности это касается медицинских работников", – цитирует Наото Уеяму Japan Times