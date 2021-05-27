Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

Президент Франции Эммануэль Макрон признал ответственность его страны за геноцид в Руанде 1994 года. При этом французская сторона не была его соучастником.﻿ Об этом он заявил в ходе визита в Руанду, сообщает РБК-Украина.

"Стоя здесь сегодня со смирением и уважением рядом с вами, я осознал нашу ответственность" , - заявил Макрон в своей речи на Мемориале геноцида в Кигали, где похоронены более 250 000 представителей народа тутси.

Он добавил, что Франция обязана признать "страдания, которые она причинила руандийскому народу, слишком долго храня молчание об истине" . При этом он подчеркнул, что Франция не была соучастницей геноцида.