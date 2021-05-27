Систему межбанковских платежей переведут на круглосуточный режим

Национальный банк начал разработку нового поколения системы межбанковских платежей – СЭП. Система заработает в круглосуточном режиме до конца 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

"До конца 2022 года мы должны не только модернизировать СЭП в соответствии с международным стандартом, но и перевести ее работу в режим 24/7" , - сказал он.

Как отметил Шевченко, перевод платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO20022 - это глобальный проект НБУ.

"Также вместе с Минцифрой мы урегулировали возможность использования мобильного приложения "Дія" для дистанционной идентификации клиентов и получения ими финансовых услуг. Это уже работает в банковском и небанковском рынках" , - добавил он.

Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.