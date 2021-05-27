Микросумки на шею стали трендом сезона весна-лето 2021

В сезоне весна-лето 2021 на пике популярности – микросумки на шею. Их советуют носить вместо подвесок или в качестве кошелька для мелочи, сообщает Обозреватель.

Такой аксессуар подойдет под любой образ и сделает его более эффектным. Похожие аксессуары – маленькие конверты из кожи – уже появились во многих известных коллекциях.

Трендовая микросумка на шею. Источник: wmj.ru

Трендовая микросумка на шею. Источник: Instagarm tu_hhao

Трендовая микросумка на шею. Источник: buyma.us

Сейчас дизайнеры выпускают как классические плоские картхолдеры, так и маленькие кошельки на молнии, которые можно носить и на шее, или же модели в форме мини-сумок. Чем лаконичнее аксессуар, тем проще его сочетать с любым весенним или летним образом – будь то рубашка с шортами, легкий льняной костюм или же платье.

Трендовая микросумка на шею. Источник: news.nestia.com

Трендовая микросумка на шею. Источник: weheartit.com