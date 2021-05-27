В Украине представлен новый Volkswagen Caddy

На выставке ComAutoTrans 2021 презентовали Volkswagen Caddy нового поколения. Модель уже доступна для заказа по цене от 655 672 гривен за грузовую версию и от 707 806 гривен – за пассажирскую, сообщает АвтоПортал.

Новый Volkswagen Caddy 2021 построен на более современной платформе MQB, как и VW Golf. Авто стал выразительнее на вид и вместительнее предшественника.

В Украине новый Фольксваген Кадди предложен с двухлитровыми турбодизелями мощностью 102 и 122 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую МКПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG. Позже также появится полноприводная модификация.

Базовая комплектация Volkswagen Caddy 2021 включает центральный замок, электростеклоподъемники, кондиционер и ESP. В топовой пассажирской версии Style (от 980 204 гривен) есть диодные фары, литые диски, виртуальная приборка, двухзонный климат-контроль, аудиосистема, 8-дюймовый тачскрин и круиз-контроль.