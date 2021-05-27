На столичном вокзале ради Порошенко перегнали поезд на другую колею

В Киеве поезд, перед отправлением в Донецкую область, перевели на соседнюю колею. Как заявляют очевидцы, вероятно, это было сделано для удобства экс-президента Петра Порошенко, который вместе с Ириной Геращенко отправлялся на Донбасс в этом поезде, сообщает Страна.ua.

"Едем в Донецкую область поездом. На табло написано, что посадка на первую колею. Думаю про себя: "Когда такое было, чтобы в этом направлении и на первую колею?. Потом женщина объявляет, что на вторую. Вконец запуталась, но стоит все-таки на первой. Сижу в вагоне, и тут заходит Петр Алексеевич" , - описывает произошедшее переселенка Наталья Уляницкая.

Она связала перевод поезда с одной колеи на другую необходимостью обеспечить "удобства" для экс-гаранта.

"Мне грустно, ведь только прочитала, что женщине-переселенке с 4 детьми негде жить, но взрослый, без нарушений здоровья мужчина, хоть и бывший президент, не может дополнительно пройти 30 метров" , - отмечает Наталья.

Она добавила, что суть не в переставленном поезде, а в том, что "наша власть очень оторвана от человеческой жизни".

"Мне в голову приходит госпожа Меркель и ее походы за продуктами. Мне хочется, чтобы Украина была как Германия" , - добавила она.

Ранее Петр Порошенко написал о поездке на своей странице в Facebook. Он отметил, что едет "навстречу солнцу" (т.е. на восток), предложив угадать точку назначения маршрута. Отметим, что под предлогом этой поездки экс-президент не пришел на допрос в СБУ.