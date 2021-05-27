Цены на бензин возобновили рост: стоимость на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.﻿ Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95, сообщает РБК-Украина.

По данным мониторинга, средняя розничная цена на бензин А-92 составляет 28,16 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,93 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 15,71 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине: