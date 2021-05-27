Opel представила соперника Mercerdes Sprinter

Компания Opel представила коммерческий фургон Movano третьего поколения. Впервые модель получила электрическую версию – Movano-e, сообщает АвтоПортал.

Однако это еще не все сюрпризы. Так, если второе поколение Movano являлось перелицованным Renault Master, то новая генерация построена уже на базе Fiat Ducati (он же Citroen Jumper и Peugeot Boxer). Напомним, и Опель, и Фиат, и Ситроен, и Пежо входят с недавних пор в один концерн – Stellantis.

Электрофургон Opel Movano-e с оснащен мотором отдачей 90 кВт/122 л.с. и 260 Нм, максимальную скорость машины составляет 110 км/ч. Предусмотрено две батареи – емкостью 37 и 70 кВтч, в первом случае запас хода составляет 117 км, во втором – 224 км. Кстати, у Дукато тоже есть электроверсия, но там идут большие аккумуляторы – на 47 и 79 кВтч (запас хода – 159 и 260 км соответственно). Почему Опелю урезали характеристики, не сообщается – возможно, по экономическим соображениям (предложат новинку дешевле).

Что касается топливных версий, есть два дизеля на выбор – оба 2.2 турбо, но разной мощностью – 120 л.с. и 165 сил (крутящий момент - 300 и 370 Нм соответственно). В паре с ДВС трудится 6-ступенчатая МКПП, привод – только передний.

У Opel Movano заявлено несколько «кузовных» версий – четыре разных варианта колесной базы и три варианта высоты. Объём грузового отсека варьируется от 8 до 17 кубометров, грузоподъемность – до 2100 кг (у Дукато – до 2200 кг). Отдельно есть модификации шасси для монтажа «будок».

Оснащение автомобиля включает систему автоматического торможения, предупреждения о выезде с полосы движения, контроль слепых зон и др.

Продажи нового Opel Movano начнутся в конце этого года.