В мире могут запустить производство еще одной вакцины

В течение нескольких недель в мире планируют запустить производство еще одной потенциальной вакцины против COVID-19.

Об этом сообщают международные СМИ.

Французская фармацевтическая компания Sanofi и ее британский партнер GlaxoSmithKline начали третью фазу испытания вакцины с участием 35 тыс. взрослых добровольцев в Соединенных Штатах, Азии, Африке и Латинской Америке.

По заявлению компаний, в ходе исследования будут проверены формулы-вакцины против исходного коронавируса, который распространился из Уханя, и против варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Если испытание пройдет успешно, регулирующие органы могут одобрить вакцину для использования.