Большая приватизация: сколько объектов выставят на продажу в 2021

Недавно в Украине разблокировали большую приватизацию - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов. Об этом он рассказал во время форума UkraineInvest Talks: Dnipro, сообщает Экономическая правда.

"Малая приватизация полностью происходит и продолжается в этом году. Большая приватизация - это семь объектов. Это облэнерго, завод "Большевик", НПЗ, ОГХК (объединенная горная компания). Они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены, все будет происходить через электронные аукционы в интернете", - рассказал Шмыгаль во время выступления.