Honda представила новый реактивный самолет

Японская компания Honda представила свой новый бизнес-джет Elite S. Новинка стала дальнейшим развитием семейства легких реактивных самолетов, сообщает Обозреватель.

Продукция Honda с успехом используется на земле, в небесах и на море.

HondaJet Elite S имеет на 90,7 кг большую грузоподъемность. Источник: global.honda

Освоение воздушного пространства компания начала сравнительно недавно, – в 2003 году Honda представила первый самолет собственной конструкции. Однако, сертификат Федерального управления гражданской авиации США FAA появился в активе производителя лишь в 2015 году.

За эти годы в компании накопили солидный опыт создания легких реактивных самолетов, которые активно используются частными авиакомпания во всем мире. Представленный в 2015 году HondaJet Elite смог составить конкуренцию продукции именитых производителей и вызвал огромный интерес среди потенциальных покупателей. В этом году компания представила дальнейшее развитие этой модели, получившую обозначение Elite S. Среди ее достоинств – увеличенная грузоподъемность, повышенная безопасность и расширенные возможности для персонализации.

Салон HondaJet Elite. Источник: global.honda

По своей конструкции новинка стала продолжателем концепции расположения моторов на крыльях. HondaJet Elite S имеет на 90,7 кг большую грузоподъемность. Это означает, что в салон можно взять еще одного пассажира, дополнительный багаж или преодолеть на 222 км большее расстояние. Кроме того, палитру цветов расширили новыми эксклюзивными цветами – серебристым Gunmetal, золотисты Luxe Gold и насыщенным синим Deep Sea Blue.

Еще одной инновацией стало появление системы Advanced Steering Augmentation System (ASAS), которая позволит снизить нагрузку на пилота и повысить безопасность полета, особенно в условиях сложных погодных условий. Также Elite S получил новые функции FAA Data Comm и ACARS, заменяющие традиционные голосовые команды обменом текстовыми сообщениями. Они направлены на повышение четкости и эффективности связи, что также повышает безопасность.