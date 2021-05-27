Вакцинация в Украине проходит намного медленнее, чем в Европе

В Украине темпы вакцинации от COVID-19 в десять раз более медленные, чем в среднем в странах Европы, сообщает УНИАН.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, вакцинация от SARS-CoV-2 в мире ускорилась, и уже 787 млн ​​человек вакцинированы, по крайней мере, одной дозой.

"Это плюс 62 млн человек за последнюю неделю, и уже 10% всего населения мира вакцинировано, по крайней мере, одной дозой. То есть каждый десятый человек в мире уже вакцинирован одной дозой.

Это очень неплохой показатель, особенно, если сравнивать с Украиной, в которой по состоянию на настоящее время этот показатель составляет 2,6% (население Украины вакцинировано, по крайней мере, одной дозой), то есть в четыре раза меньше, чем в среднем в мире" , - отметил он.

Аналитик отметил, что в Европе каждый третий житель уже вакцинировался от SARS-CoV-2, по крайней мере, одной дозой.

"Ситуация в Украине по скорости вакцинации неизменна. В последнюю неделю темпы еще немного упали. Однако этот уровень остается примерно одинаковым, после того, как медицинская система Украины показала способность вакцинировать 70 тыс. человек в сутки, после этого этот уровень упал до апрельского плато - 10-12 тыс. прививок в сутки" , - сказал Ганиченко.

Он отметил, что темпы вакцинации в Украине сейчас есть в 10 раз более медленные, чем в среднем в Европе.

"Почему у нас такой низкий уровень вакцинации? Основная причина - это нехватка вакцин. На прошлой неделе мы говорили о том, что только 15% всех завезенных вакцин в Украине остались. Сейчас ситуация намного улучшилась. За последнюю неделю Украина получила столько же вакцин, сколько получила за все время прививочной кампании в Украине до этого" , - добавил он.

По словам Ганиченко, это должно ускорить темпы вакцинации, начиная с июня.