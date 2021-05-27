Украинка не может вернуться домой после операции в Беларуси

Харьковчанка Анна Пушкеля Курилова, которой сделали трансплантацию печени в Беларуси, не может вернуться в Украину, потому что авиасообщение между странами остановлено.

Об этом сообщают Буквы﻿.

По ее словам, после такой операции она не сможет высидеть "12-20 часов, чтобы доехать обычной машиной".

Кроме того, женщина не может жить в Беларуси, потому что, во-первых, заканчивается регистрация, а еще ей нужны "дорогущие лекарства - последний чек на 170 евро".

"Мне нужны дорогущие анализы и консультации врачей - это для нас платно и очень дорого", - написала харьковчанка.

В посольстве Украины в Беларуси ей предложили "нанять бусик или "скорую" за свой счет".

"Я из Харьковской области! Это более 1000 км! У меня мама, трое детей с инвалидностью. Какая скорая?! Это сколько тысяч долларов?! Мне на пребывание здесь собирали с миру по нитке", - написала Анна Пушкеля.

В больнице, где женщина проходила лечение, украинцев после операции очень много:

"Я здесь не одна. Здесь пол отделения наших. Тех, кого Украина сама же послала на лечение".

В свою очередь, Министерство иностранных дел и Минздрава заявили, что работают над "решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях".

"По имеющейся информации, сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще четыре украинца проходят обследование.

Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья", - говорится в заявлении.

Напомним, авиасообщение между Украиной и Беларусью было приостановлено с 00:00 26 мая.