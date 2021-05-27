Луческу рассказал о звонке президенту УЕФА

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу вспомнил о неприятной ситуации со скандальным голом нападающего Луиса Адриано в ворота "Норшелланна" в Лиге чемпионов в 2012 году. Тогда бразилец отправил мяч в сетку, нарушив правила Fair Play (Честной игры, сообщает Обозреватель.

В интервью на YouTube-канале "ПРОФУТБОЛ Digital" нынешний наставник "Динамо" признался, что звонил тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини, чтобы объяснить поведение своего подопечного. По словам румынского специалиста, его команда заслуженно победила в матче против датчан.

"Это было не очень приятно для всех нас. Он не осознавал своих действий. Я тогда позвонил Платини, чтобы сказать ему, что это все инстинкт. Наши ребята поступили верно – они отошли в сторону и позволили нашему сопернику забить мяч. Мы выиграли 5:2, ведь были намного лучше, чем они. Виллиан тогда сыграл отлично, Фернандиньо тоже. У нас тогда была замечательная команда. Если бы была возможность сохранить ту команду и продолжать играть на "Донбасс Арене", я бы сказал, что такой состав легко сыграл бы в финале Лиги чемпионов. Ринат Ахметов построил прекрасную команду" , – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, что победа над "Норшелланном" помогла "горнякам" выйти в 1/8 финала ЛЧ 2012/13 со второго места в группе. В первом раунде плей-офф донецкий клуб вылетел от дортмундской "Боруссии".