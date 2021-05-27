В Австралии родились тасманийские дьяволы

В Австралии родились тасманийские дьяволы

В Тасмании на сегодняшний день подсчитали 25000 представителей этого вида. Новорожденные животные размером с арахис, сообщает Корреспондент.

В Австралии впервые за последние три тысячи лет родились тасманийские дьяволы, которые исчезли после появления собак Динго, а также вымерли из-за инфекционной формы рака. Об это пишет CNN.

Сообщается, что на свет появились семь животных этого вида. Дьяволы родились в заповеднике Баррингтон в Новом Южном Уэльсе.

Осенью 2020 года животных вернули в дикую природу Австралии и теперь они размножились. Детеныши дьяволов размером с арахис.

Тем не менее, считается, что тасманийские дьяволы очень крупные сумчатые хищники в мире. Таким образом, они смогут контролировать количество других хищников, которые питаются исчезающими видами животных.

Также дьяволы употребляют падаль. Так, ученые утверждают, что это поможет защитить окружающую среду от инфекций.

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