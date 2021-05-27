Газ по 15. Почему, вопреки обещаниям Кабмина, тарифы не снизились

Украинцам придется переплачивать за газ. Напомним: с 1 мая в Украине действуют годовые контракты на газ, на которые автоматически перевели всех потребителей. Но, если цена не устраивает, люди могут вернуться на месячные контракты, сообщает Страна.ua.

Причем, что интересно, после того, как потребителей шокировали годовые ценники (а у некоторых поставщиков стоимость куба газа достигала 13,5 гривен без доставки), в Кабмине заявили, что, мол, цена не окончательная и еще может снизиться.

О планах пересмотреть годовые тарифы объявили также некоторые поставщики.

"В мае озвучили только прогнозные тарифы, с тем, чтобы за месяц еще все просчитать и их откорректировать" , — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Но перерасчета, скорее всего, не будет.

Газопоставляющие компании начали обнародовать месячные тарифы на июнь и откорректированные годовые тарифы. И ценники там - по-прежнему рекордные.

Месячные тарифы на июнь — от 7,99 до 11,89 гривен за куб, а это 9,68-13,58 гривен за куб с учетом доставки.

Но больше всего впечатляют годовые ценники, которые доходят до 13,5 гривен. С учетом доставки потребителям придется платить рекордные 15,19 гривен за куб. Это почти вдвое дороже, чем украинцы платили за газ в последние месяцы отопительного сезона, когда Кабмин зафиксировал тариф на уровне 6,99 гривен (с доставкой было порядка 8,7 гривен за куб). Новые ценники могут сильно ударить по платежкам, и многим украинцам окажутся попросту не по карману, тем более, с учетом тенденции на уменьшение субсидиантов.

"Нафтогаз" заявил, что работает над долгосрочными - трехгодовыми - контрактами. И там тарифы могут быть ниже, - не исключает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. Но как будет по итогу - вопрос пока открытый.

Непонятно также, как решиться проблема с ценниками для теплокоммунэнерго, для которых недавно отменили ПСО.

Пока все идет к тому, что коммунальщики будут получать дорогой газ, и к новому отопительному сезону взвинтят тарифы на отопление и горячую воду на 30-70%.

Скидок не будет

В конце апреля, когда поставщики газа начали объявлять годовые тарифы (а у многих они оказались рекордными), премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мол, цифры еще не окончательные. Он сказал, что летом газоснабжающие компании могут снизить цены, дескать, этому будет способствовать сезонное снижение котировок на европейских хабах.

Но, судя по обновленным предложениям газовщиков, на июнь газовой распродажи точно не будет.

По состоянию на 26 мая новые месячные тарифы на июнь и годовые тарифы обнародовало несколько газопоставляющих компаний.

Месячные июньские ценники варьируются от 7,99 до 11,89 гривен за куб без доставки (последняя увеличит итоговый тариф еще до 1,69 гривен за куб).

Так, поставщик "ЙЕ Энергия" выставил на июнь ценник в 7,99 гривен за куб (что совпадает с майским тарифом).

"Мегаватт энерго сервисная компания" объявила цену в 8,09 гривен, "ТАС Энергия Украины" - 11,22 гривны.

"Черновицкая областная энергопоставляющая компания" предлагает газ на июнь по 8,5 гривен, "Закарпаття Энергосбыт" и "Газпромпостач"— по 8,88 гривен.

Что касается годовых тарифов, то они варьируются от 7,8 до 13,5 гривен за куб, а это 9,68- 13,58 гривен за куб с доставкой.

7,8 гривен за куб предлагает "Агорсинтез Трейдинг".

"Нафтогаз" продает газ по годовому контракту по 7,96 гривен (месячного тарифа у НАКа нет), "ЙЕ Энергия" по 7,99 гривен, "Мегаватт энерго сервисная компания" по 8,09 гривен, "ТАС Энергия Украины" - по 11,22 гривны. При этом годовые ценники у этих компаний совпадают с тарифными планами на июнь.

Но у некоторых поставщиков годовой тариф значительно выше июньского. Скажем, у Черновицкой областной энергопоставляющей компании разница - целых 5 гривен на кубе: июньский тариф 8,5 гривен, годовой - 13,5 (с доставкой — почти 15,2 гривны за куб).

У "Закарпаття Энергосбыт" и "Газпромпостач" годовой ценник, наоборот, почти на гривну за куб ниже июньского - 7,98 гривен (без доставки).

То есть, никаких кардинальных сдвигов в ценниках пока не наблюдается.

С одной стороны, по словам Юрия Корольчука, у наших газовщиков есть аргумент — газ на европейских хабах продолжает дорожать. На сегодняшний день ценники уже приблизились к 320 долларам за тысячу кубов, тогда как на пике зимних морозов газ продавали по 300 долларов.

"Во-первых, до рынка газа наконец-то докатилась волна нефтяного ажиотажа. Как правило, подорожание нефти отражается на газовых котировках через 3-6 месяцев. Во-вторых, сказывается холодная весна, хранилища многих европейских поставщиков опустели, новые закачки ресурса они еще не начали" , - пояснил Корольчук.

Но с другой стороны, как говорит Юрий Корольчук, верхняя планка (13,5 гривен за куб без учета доставки) - это все-таки слишком, даже с учетом высоких европейских цен.

"Максимум, которые может быть при нынешних котировках на хабах в Европе - 12 гривен за куб" , - отметил он.

"Как оказалось, обещания Кабмина, о том что цены на газ будут отрегулированы, "Нафтогаз" пока не может выполнить (хотя в бытность и.о Минэнерго нынешний глава НАКа Юрий Витренко активно призывал навести порядок в тарифах, открыв доступ всем газовым компаниям к дешевому ресурсу "Укргаздобычи" - Ред.). Фактически ценники зафиксированы на уровне от почти 8 до 13,5 гривен за куб. С учетом тарифа на распределение, украинцы будут вынуждены платить за газ от 10,2 гривен до 15,2 гривен. Летом эти ценники еще терпимы, так как газ потребляется исключительно на кухне, а там объемы не велики. Но вот зимой жители частного сектора, который отапливается газом, получат счета по 5-7,5 тысяч за месяц. При этом, напомню, у нас есть газ собственной добычи, себестоимость которого — всего 2,6 гривен за куб" , — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Подешевеет ли еще газ и когда?

Есть ли еще шансы, что ценники на газ снизятся, или же украинцам стоит готовиться к рекордным платежкам? "Нафтогаз" заявил, что работает над новым - трехгодовым - тарифным планом. Как стало нам известно из своих источников, там действительно может быть более низкая цена - 6,99 гривен за куб без учета доставки, то есть, 8,68 гривен с доставкой.

Какие будут цены у других поставщиков - во многом зависит от дальнейших действий НАКа - предоставит ли он доступ газовщикам к дешевому ресурсу "Укргаздобычи".

"Если такой ресурс компаниям дадут, они также могут опустить ценники. Но при этом даже цена в 6,99 гривен при условии потребления газа собственной добычи все равно слишком высокая - реальный тариф - 5-7 гривен за куб уже с доставкой" , - говорит Корольчук.

Но такие ценники могут не понравиться МВФ, который уже критиковал действия Кабмина, закрепившего тариф на уровне 6,99 гривен, и требовал "рыночных цен".

"Не исключено, что нынешнее повышение - это, своего рода, уловка для кредиторов. Далее могут быть предложены трехгодовые тарифы с тем же ценником в 6,99 гривен, против которого выступал МФВ. Но с формулировкой, что мы, дескать, сначала будем продавать газ по 6,99, а потом пересчитаем с учетом рыночной конъюнктуры. Аргументов против такого трехгодового фиксированного тарифа у кредиторов будет меньше, ведь подобные контракты есть и в Европе, другое дело, что они не очень популярны среди населения" , — считает Корольчук.

Впрочем, не исключено, что на самом деле никаких скидок не будет. Власти попробуют "приучить" украинцев к заоблачным ценникам на газ, и только если люди против них станут активно выступать (скажем, с началом отопительного сезона возобновятся тарифные майданы), будут думать, что делать дальше.

Что будет с тарифами на отопление и горячую воду

Подвис сейчас и другой важный вопрос - по газу для коммунальщиков. Мы уже писали, что Кабмин отменил ПСО на газ для теплокоммунэнерго, и фактически производители тепла для населения теперь будут вынуждены закупать ресурс по рыночным прайсам. Пока коммунальщики покупают газ по 8,3 гривен за куб (без доставки), но ценник может вырасти до 9,5 гривен (а с доставкой это почти 11,2 гривен за куб). При этом непонятно, что в этом случае будет с тарифами на отопление и горячую воду, ведь в них заложен газ, как минимум, на треть дешевле, говорит Корольчук.

В теплокоммунэнерго нам рассказывали, что при "рыночном газе" отопление и горячая вода для населения в следующем отопительном сезоне могут подорожать на 30-70%.

"Если сейчас гигакалория тепла стоит в среднем 1,6 тысячи гривен, то следующей зимой может быть и 2,2 тысячи и 2,5 тысячи" , - отметил Корольчук.

Также непонятно как быть с условиями поставок (по ПСО газ давали с отсрочкой платежа, по рынку - по предоплате). Плюс - на рынок давят огромные долги - на сегодняшний день они достигают 120 млрд гривен.

На последнем Кабмине было озвучено протокольное решение НАКу, Минэнерго, Минэкономики решить вопрос с реструктуризацией долгов и запустить процесс перехода коммунальщиков к другим поставщикам.

Но как эти рекордные долги реструктуризируют и когда теплокоммунэнерго их смогут погасить - неясно. В парламенте есть два законопроекта на этот счет - 3800 и 3800-1. Профильный комитет на одном из недавних заседаний поддержал проект №3800 (в ВР уже есть постановление о его принятии за основу). Он предусматривает введение так называемых распределительных счетов, куда будут поступать деньги ТКЕ.

"Но оттуда они прямиком станут уходить на погашение газовых долгов. А как быть с зарплатами и обеспечением хозяйственной деятельности?" , - удивляется Корольчук.

Многие коммунальщики не исключают, что следующий отопительный сезон и вовсе может не начаться.