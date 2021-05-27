МАУ представила расписание летних рейсов в Албанию

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) представила расписание рейсов в Албанию в период с 4 июня до 1 октября 2021 года, сообщает УНИАН.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам по следующему расписанию: рейс PS7707 Киев (KBP) - Тирана (TIA): вылет 13:10 - прилет 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) - Киев (KBP): вылет 15:25 - прилет 18:45.

Как сообщают в пресс-службе перевозчика, на сегодняшний день украинским туристам разрешается свободный въезд на территорию Албании даже без прохождения ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим также, что для въезда в Албанию с туристической целью сроком до 90 дней гражданам Украины не нужна виза.