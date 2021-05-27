Названы 6 полезных свойств картофеля для здоровья

Картофель часто называют нездоровой пищей из-за содержащегося в нем большого количества углеводов. Однако специалисты считают, что если употреблять картофель в умеренном количестве, он может принести пользу здоровью, сообщает Профиль.

Специалисты перечислили 6 причин, которые доказывают, что картофель следует включить в рацион.

Витамин С

Люди обычно ассоциируют витамин С с цитрусовыми, однако важным источником витамина С также является и картофель. В среднем 150 г картофеля содержат 15% от ежедневной нормы витамина C. Этот витамин поддерживает иммунную систему, играет важную роль в формировании соединительной ткани, которая необходима для работы суставов.

Витамин B6

Картофель – важный источник витамина B6. Он помогает более чем 100 ферментам в организме правильно функционировать, позволяя им расщеплять белки – это ключевой процесс для нормальной работы нервной системы. Как правило, небольшая картошка содержит около четверти рекомендуемой дневной нормы витамина B6.

Калий

Калий важен для регулирования электрических сигналов в мышцах и нервах. Отмечается, что в жареном и запеченном картофеле содержится больше калия, чем в вареном или в пюре. А картофель в мундире содержит около трети рекомендуемой суточной нормы.

Холин

Холин – это соединение, необходимое для здоровья мозга, нервов и мышц. Особенно он важен для беременных. Картофель в мундире содержит около 10% суточной потребности человека в холине.

Крахмал

Содержащийся в картофеле крахмал помогает организму, действуя как пребиотик. Он важен для здоровья микробиома кишечника. Также благодаря крахмалу в кишечнике образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые улучшают метаболизм и снижают уровень сахара в крови.

Отсутствие глютена

Картофель не содержит глютен. Поэтому это отличная еда для людей с непереносимостью глютена.