Построен первый в мире танкер для сжиженного водорода

Suiso Frontier может вмещать объем сжиженного водорода для заправки примерно 15 тысяч автомобилей на топливных элементах, сообщает Корреспондент.

В Японнии компания Kawasaki Heavy Industries построила первый в мире специализированный танкер для сжиженного водорода.

Указано, что судно под названием Suiso Frontier может вмещать объем сжиженного водорода для заправки примерно 15 тысяч автомобилей на топливных элементах.

Компания планирует до конца этого финансового года совершить испытательный рейс судна, доставив сжиженный водород из Австралии в Японию.

Отмечается, что водородное топливо не производит выбросов углекислого газа. Правительство Японии хочет к 2050 году увеличить его использование в стране в десять раз примерно до 20 миллионов тонн в год.