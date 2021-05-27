"Закон о медиарейдерстве": что прописано в законопроекте Зеленского об олигархах

Наряду со слабой властью и войной олигархи — главная проблема современной Украины, и борьба с ними является важнейшим вопросом. Но после прочтения законопроекта появилось понимание, что его цель — вовсе не преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, пишет Юлия Самаева, Зеркало недели.

Согласно сформулированному в стенах Минюста определению, олигарх — это человек, который одновременно:

принимает участие в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

осуществляет контроль над значительной по объему хозяйственной деятельностью.

То есть у нас есть три условно четких критерия: политика, СМИ, крупный бизнес. Почти классическое определение, если бы не дальнейшие уточнения законодателей.

Например, под участием в политической жизни понимается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным должностным лицом, финансирование или непосредственное руководство партией или просто контроль над СМИ, "распространяющим информацию политического характера". Да, именно "или". То есть, по логике проекта, даже если ты просто собственник СМИ, делающего политические новости, ты уже на крючке, поскольку соответствуешь сразу двум критериям — "политика" и "СМИ" — из трех необходимых. Остался "бизнес", и собирается комбинация для прямого подпадания под действие этого закона.

И здесь нас ждет следующее коварное "или". Поскольку критерию "бизнес" будут соответствовать: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто собственники или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.). Не так уж и много, учитывая, что большинство крупных украинских медиа принадлежат людям из Топ-100 Форбс (см. инфографику). А если учесть, что стоимость будет определяться совокупно по размерам всех активов, к которым причастен потенциальный олигарх, а не долей, принадлежащих именно ему, то "олигархические списки" легко расширятся и до топ-200, и до топ-300.

То есть условный Томаш Фиала, компания которого владеет кучей активов и двумя влиятельными медиа, которые, собственно, тем и заняты, что "распространяют информацию политического характера" , вполне себе под прицелом. Кстати, о гражданстве олигархов в проекте — ни слова.

Согласно проекту, решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины, вступает в силу со дня официальной публикации соответствующего указа президента и является обязательным для исполнения. Так что же, собственно, исполнять?

Прежде всего официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Правовые последствия попадания в Реестр процитируем дословно:

"1. Лицам, включенным в Реестр, запрещается:

1) делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий согласно Закону Украины "О политических партиях в Украине";

2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером средства массовой информации, распространяющего информацию политического характера;

3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

2. Лица, включенные в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

То есть следующим шагом после принятия этого законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа. Интересно, что другие активы, которые, собственно, и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе. Пусть богатеют и дальше, главное, чтобы СМИ продали, причем почти за бесценок. Или пусть заставят свои СМИ отказаться от распространения политической информации, а согласно проекту речь идет об "освещении, анализе или обсуждении деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти" . Так что выбор невелик — либо превращение в крепкий микс из светской и криминальной хроники с юмориной на десерт, либо продажа.

При этом продажа СМИ тут же позволит олигарху выбыть из Реестра, правда, с условием:

"Признак значительного влияния на средства массовой информации не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контролера) соответствующего средства массовой информации перешел от лица, включенного в Реестр, к связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией".

А вот благонадежный покупатель, согласно проекту, уже не будет признан олигархом, даже если после приобретения СМИ он будет соответствовать тем же "олигархическим" критериям, главное — доказать свою безупречную репутацию.

Согласно нормам, безупречной не будет считаться деловая репутация лица при следующих условиях:

наличие у лица судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке;

применение Украиной, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу (применяется в течение срока действия санкций и в течение трех лет после их отмены либо окончания срока, на который они были введены);

включение лица в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции (применяется в течение срока пребывания лица в списке и в течение 10 лет после его исключения из него);

лишение лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда (применяется в течение срока действия такого наказания);

ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Украины на период, в который совершено нарушение, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (применяется в течение срока этого нарушения и в течение трех лет после его устранения);

приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых документально не подтвержден;

существенные и/или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Собственно, на этом все. Есть еще странная статья об отчетности должностных лиц о встречах с олигархами под угрозой увольнения для руководства НАБУ и административной ответственности — для прокуроров. И больше ни на что разработчики не сподобились. Вот вам ожидания против реальности.

Ожидали изменений, которые бы усилили институциональную состоятельность Антимонопольного комитета, чтобы тот получил рабочий инструментарий влияния на монополистов, ограничивая их, принудительно разделяя, штрафуя на большие суммы, чтобы ограничить заработки. Ожидали, что глав депутатских групп и фракций, одного за другим, силовики будут хватать за руку при получении очередного "олигархического конверта", за чем последуют не только политические, но и судебные приговоры. Ожидали шухера в госкомпаниях, увешанных олигархами, как собака клещами, чтобы прекратить их обогащение за счет государственных убытков. Многого ожидали... Вместо этого получили закон о медийном рейдерстве... Суперскрываемый проект законе людям не показывают, а вот некоторые олигархи с ним уже ознакомились и очень переживают. Не о своем будущем, конечно же, сугубо о будущем своих медиа. Показательно, согласитесь.

Понятно, что работа большинства наших коллег из олигархических медиа далека от журналистики. Даже коллегами большинство из них назвать сложно. Их рабский труд действительно помогает конечным собственникам. Это их Линия Маннергейма. Они позволяют отражать нападения и давить, насаждать повестку и шантажировать оппонентов. И проблема олигархических медиа действительно важна, поскольку именно они в конечном итоге решают, и о чем говорить, и кому говорить, а результаты их решений мы видим после каждых выборов. Но будем откровенны, медиа — это расходы в олигархическом бюджете, чтобы с ними покончить, достаточно лишь уменьшить олигархические доходы.

Понятно, что президенту и его партии не хватает медиаресурса. Им надо, чтобы звали на эфиры, хвалили в новостях, замалчивали скандалы... Тут действительно ресурсом студии "95 квартал" не обойтись. А постоянная зависимость от тех, у кого есть взрослый медиаресурс, как и постоянная потребность возвращать им долги за предоставленное эфирное время — угнетают, не дают покоя и свободы. Именно это беспокоит президента, а не реальное влияние олигархов на страну.

Уменьшит ли потеря медиаресурса рыночное влияние олигархов? Нет, Коломойский останется совладельцем "Укрнафты" и реальным контролером "Укртатнафты". Монополия Ахметова в энергетике не дрогнет. Облгазы Фирташа продолжат поставлять газ большинству украинцев. Чтобы это изменить, необходимы другие механизмы, ограничения, изменения в регуляциях, расследования, контроль над работой госкомпаний — все то, чего в законопроекте нет и близко.

Уменьшит ли потеря медиаресурса политическое влияние олигархов? Нет, потому что даже скупка всех телеканалов страны не позволит контролировать чемоданы с кешем, которые заносят в высокие и не очень кабинеты. Потому что партия, которая взялась за деолигархизацию, до недавнего времени жрала из олигархических ладоней и не кривилась. А среди ее нынешних спонсоров уже подрастает достойная олигархическая смена, которой, кстати, как раз не хватает СМИ для полноты влияния.

Нужен ли нам вообще закон "об олигархах", чтобы с ними бороться? Нет, вполне достаточно, если нормально заработают действующие правоохранительная и регуляторная системы. Но даже если представить, что без специального закона не обойтись, он точно не должен быть таким, как этот проект.

Еще есть возможность все сделать правильно и куча подсказок, в каком направлении двигаться. Мы даже готовы к тому, что группа Минюста под кураторством Андрея Смирнова из офиса президента назовет эту публикацию фейком и напишет принципиально новый проект. Потому что если этого не произойдет и под купол вынесут именно этот вариант, принятие его точно не будет легким, а непринятие вполне может стать поводом для досрочных парламентских выборов, уже активно обсуждаемых во властных кулуарах. Представьте, какими они будут при модерации испуганных олигархов и их медиаресурсе в лихорадке.