В Украине объявили о подозрении советнику министра обороны РФ

Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении генерал-полковнику Вооруженных сил РФ в подстрекательстве к госизмене и ведению агрессивной войны, а также в совершении действий, направленных на изменение границ украинской территории, сообщает InfoResist.

Российский генерал-полковник, который ныне занимает должность советника министра обороны России, подозревается в совершении уголовных преступлений по ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 437 УКУ.

По версии следствия, в феврале-марте 2014 года подозреваемый командовал Южным военным округом ВС РФ. Во время оккупации Крыма он организовал блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ.

Российский командир окружил бронетранспортерами одно из самых боеспособных воинских подразделений Украины, которое могло дать отпор вооруженной агрессии РФ.

Помимо этого, подозреваемый угрожал 1-му батальону морской пехоты ВМС, а также управлению береговой и территориальной обороны, физическим насилием в случае неповиновения. Он подстрекал украинских морпехов к совершению государственной измены.

В Офисе генпрокурора добавили, что следователи продолжают сбор доказательств причастности представителей власти России к ведению агрессивной войны против Украины.