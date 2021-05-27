Польша готова поделиться с Грузией вакциной

Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность поделиться с Грузией вакциной от коронавируса, сообщает Европейская правда.

"Я выразил готовность правительства Польши поделиться вакцинами с Грузией. Мы знаем, что вакцины поставляются неравномерно. Некоторое количество мы можем передать грузинской стороне" , - сказал Дуда.

Он отметил, что по возвращении в Польшу обсудит этот вопрос с правительством.