Польша готова поделиться с Грузией вакциной
Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность поделиться с Грузией вакциной от коронавируса, сообщает Европейская правда.
"Я выразил готовность правительства Польши поделиться вакцинами с Грузией. Мы знаем, что вакцины поставляются неравномерно. Некоторое количество мы можем передать грузинской стороне", - сказал Дуда.
Он отметил, что по возвращении в Польшу обсудит этот вопрос с правительством.
"Надеюсь, мы сможем продемонстрировать свою дружбу с грузинским народом и в этом вопросе", - добавил президент.