Назван лучший продукт для долголетия и крепкого здоровья

Специалисты из США, занимающиеся решением проблем онкологии, решили выяснить, существуют ли идеальные во всех отношениях продукты питания. Их выводы оказались неожиданными: как показали эксперименты, чтобы улучшить свое здоровье и существенно продлить жизнь, необходимо включить в свой ежедневный рацион питания обычную фасоль, сообщает Men's Life.

По перечню полезных свойств именно она завоевала пальму первенства среди всех бобовых. В фасоли содержится большое количество легко усваиваемого белка, к тому же ее энергетическая ценность легко приравнивается к некоторым видам мяса и рыбы.

Также эта разновидность бобовых насыщена углеводами, аминокислотами, крахмалом и каротином. В состав фасоли входят практически все группы витаминов и немало минералов.

К слову, огромным преимуществом данного продукта является еще и тот факт, что на полезные свойства фасоли не влияет даже полная термическая обработка. Что же до ее целебных свойств, она прекрасно борется с ожирением, расстройствами желудочно-кишечного тракта, болезнями бронхов, дерматитом, диабетом и ревматическими болями. Чтобы употребление этого вида бобовых приносило организму ощутимый эффект, необходимо ежедневно съедать минимум 100 г фасоли - только в этом случае польза от нее будет выражена максимально ярко.