В казанской стрельбе частично обвинили родителей

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил о частичной вине родителей в стрельбе, случившейся в школе №175 Казани, сообщает Корреспондент.

Как утверждает Бастрыкин, инцидент произошел из-за отсутствия в учебном учреждении охраны, за которую отказались платить родители школьников. У школы был договор об охране, но администрация пошла на поводу родителей, утверждает чиновник.

Напомним, что ранее у стрелка из Казани обнаружили болезнь мозга, ему предъявили обвинение в убийстве и арестовали на два месяца.