Представлен проект по проведению водоснабжения и канализации в Кирилловке

Глава Запорожской облгосадминистарции Александр Старух представил инвестиционный проект по созданию инфраструктуры водоснабжения и водоотвода на $35 млн в Кирилловке, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим в ближайшее время все же Кирилловку превратить в европейский курорт и провести туда воду и канализацию. Там 400 баз, 60 км побережья, есть все возможности, но нужно немного улучшить инфраструктуру и условия для оздоровления" , – рассказал глава Запорожской ОГА Александр Старух в ходе форума "UkraineInvest Talks: Dnipro" в четверг.

Согласно презентации инвестиционного проекта, он рассчитан на 2,5 года с инвестициями в размере $35 млн. Проект предполагает проведение водопровода, отвод воды из р. Молочная для контроля ее уровня и строительство очистных сооружений мощностью 12 тыс. куб. м/сутки. Его реализация позволит обеспечить качественной водой 4,1 тыс. населения Кирилловки и около 2 млн туристов, посещающих курорт ежегодно. Ориентировочный срок возврата инвестиций - 10 лет.

Кроме того, проект позволит снизить стоимость услуг для потребителей, а также сократить экологический след в Азовском море и устья р. Молочная.