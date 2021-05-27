Усик - Джошуа: промоутер сообщил новые подробности

Промоутер украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, что каждый день общается со своим коллегой Эдди Хирном, который представляет интересы Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). По словам директора компании K2 Promotions, они с британцем согласовывают детали условий поединка двух боксеров, сообщает Обозреватель.

Несмотря на непростую ситуацию, в рамках которой происходит организация противостояния, Красюк высоко оценивает вероятность того, что контракт на бой все же будет подписан. Он напомнил, что стороны должны прийти к соглашению за 10 дней (до 31 мая).

"На самом деле, ход переговоров у нас достаточно динамичный. С Эдди Хирном мы каждый день на связи – мы согласовываем уже детали условий. Уже получено официальное предложение, оно уже согласовано со всеми участниками процесса. А в нашем случае два основных участника – это Энтони Джошуа и Александр Усик. Они являются персонами, которые принимают окончательное решение по всем абсолютно параметрам. Сейчас мы утрясаем детали. Конечно, случиться может все, что угодно. Особенно в мире, который сейчас настолько динамично меняется. Но очень хорошие ожидания, хорошие перспективы на то, что в ближайшее время мы сможем подписать контракт. И, на самом деле, время достаточно ограничено, WBO нам дало 10 дней, чтобы контракт был подписан" , – цитирует слова Красюка издание XSPORT.