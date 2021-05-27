Лидер КНДР назвал ситуацию в стране "самой трудной в истории"

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ситуацию в стране в последние годы "самой трудной в истории".

Об этом сообщают Вести﻿.

"За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны… Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка", - заявил лидер КНДР.

Ким Чен Ын считает, что страна вступила в новую эпоху, "выйдя за рамки стадии защиты" и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.

Напомним, что пандемия серьезно ударила по северокорейской экономике, которая и без того несколько десятилетий страдала от неэффективного управления и американских санкций, поставивших Ким Чем Ына в самое сложное положение за все время правления.

В феврале 2021 года лидер КНДР раскритиковал свой кабинет за экономические промахи страны и уволил главного экономиста с должности за то, что тот не может спасти экономику. По оценке ООН, в 2019 году 40% населения КНДР не хватало еды.