3 простых и действенных схемы, как составить семейный бюджет

Вы хотите научиться планировать семейный бюджет, но не знаете с чего начать? Разберем три предельно простые схемы, которые позволяют очень быстро и без больших затрат времени планировать семейный бюджет, сообщает Dominsoft.

1. Эндрю Тобиас предлагает следующее простое и эффективное решение проблемы бюджетирования:

Шаг 1. Уничтожьте кредитные карты (избавьтесь от кредитов и долгов).

Шаг 2. Сохраняйте и/или инвестируйте 20% от дохода (никогда не тратьте эти деньги).

Шаг 3. Живите на оставшиеся 80% в свое удовольствие.

Просто, не так ли? Только помните, сначала откладываем 20%, а только потом тратим, иначе в конце месяца может оказаться, что откладывать совсем нечего. Кстати, если сумма в 20% кажется неподъемной, попробуйте начать с 10% или даже с 5%, чтобы выработать привычку и создать начальный фонд сбережений (резервный фонд семьи). Для усиления этой методики можно также то, что остается после трат в конце месяца, также добавлять в резервный фонд.

2. Разделить общий доход на три части:

50% пустить на необходимые вещи (продукты, аренда, транспорт, страховка, основная одежда и т.п.) 30% пустить на желанные вещи (кабельное телевидение, модная одежда, украшения, походы в ресторан, билеты в театр, книги, хобби и т.п.) 20% пустить на сбережения (в том числе на погашение долгов).

Таким образом, Вы одновременно и сберегаете довольно большую сумму (попутно избавляетесь от долгов, если они есть), и живете в свое удовольствие (30% от доходов на развлечения и приятности). Не факт, что при текущем уровне доходов и расходов Ваша семья может легко «вписаться» в эту схему, но можно рассматривать ее как некий идеал.

3. Правило 60%, которое предложил автор статей на сайте MSN Money, Ричард Дженкинс. Вкратце, он предлагает совокупный доход поделить на 5 частей, из которых порядка 60% уходит на текущие расходы.

Текущие расходы – 60%.

Пенсионные накопления – 10%.

Долгосрочные покупки и выплаты – 10%.

Нерегулярные расходы – 10%.

Развлечения – 10%.

Не бойтесь пересматривать бюджет, даже радикально. Будьте гибки, выбирайте то, что работает именно для Вас. Не бывает раз и навсегда установленных цифр, мы меняемся: больше зарабатываем, больше тратим, болеем, отдыхаем, заводим домашних животных и т.д. и т.п. Ставьте маленькие, но достижимые цели, которые будут Вас мотивировать на более глобальные свершения.