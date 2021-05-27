Правоохранители заочно объявили о подозрении брату Каськива

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении родному брату бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александру, сообщает Деловая столица.

"Это — второй близкий родственник экс-главы "Госинвестпроекта", задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов " , — отмечают в ведомстве.

По данным следствия, в течение 2012-2014 гг. "Государственная инвестиционная компания", которая находилась в сфере управления "Госинвестпроекта", предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022 ".

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепочки средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы "Госинвестпроекта".

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-2015 гг. скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

В июле 2020 года на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и САП ВАКС наложил арест.

В связи с тем, что место нахождения подозреваемого брата экс-главы "Госинвестпроекта" не установлено, о подозрении его поставили в известность в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины (оставлено сообщение о подозрении по месту его регистрации и ЖЭУ).

НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации.