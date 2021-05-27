Укрзализныця договорилась об отсрочке погашения кредита перед Сбербанком

"Укрзализныця" подписала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменения графика погашения задолженности перед банком с отсрочкой выплаты основной суммы долга до конца года, сообщает БизнесЦензор.

Для этого было использовано постановление НБУ, призванное смягчить реструктуризацию кредитов для банков на время карантина.

"В постпандемичных условиях, при неблагоприятной рыночной конъюнктуре на международном и внутреннем финансовых рынках, "Укрзализныця" воспользовалась возможностями, предоставленными Национальным банком Украины путем продления срока действия постановления от 4 июня 2020 года №73 "О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп" до 31 декабря 2021 года", – сказано в сообщении пресс-службы железнодорожной компании.

При этом железнодорожная компания сохраняет планы осуществить рефинансирование этого долга, привлекая финансирование с международного рынка капиталов или одного из украинских банков.