В Киеве стартует крупнейший технофестиваль

В Киеве 28 мая стартует крупнейший технический фестиваль OldCarLand. Сотни старинных машин соберутся среди десятков самолетов в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова. Мероприятие продлится до 30 мая включительно, сообщает Обозреватель.

Организаторы предлагают ознакомиться с "семеркой" наиболее интересных технических экспонатов.

ЗАЗ-965 "Запорожец". Источник: oldcarland.com.ua

Один из первых серийных "Запорожцев"

Впервые на фестивале покажут старейший в мире ЗАЗ-965 "Запорожец", сделанный в первые дни запуска производства. Он имеет номер 186. У машины немало отличий от более поздних всем известных машин.

ЗИЛ-115, которым возили своего времени руководителя советской Украины Владимира Щербицкого. Источник: oldcarland.com.ua

Лимузин Владимира Щербицкого

На мероприятии представят советский лимузин ЗИЛ-115, которым возили в свое время руководителя советской Украины Владимира Щербицкого. Эта машина ручной сборки имеет немало интересных технических решений и более 10 слоев заводской краски.

Ford Т 1912 приедет на фестиваль со Львова

Первый в мире массовый серийный автомобиль

Ford Т 1912 приедет на фестиваль из Львова. Автомобиль отличается тем, что его выпустили за год до серийного производства. У машины карбидные фонари, деревянные колеса и характерный звук двигателя. Именно эта модель стала самой массовой в мире в начале 20 века. Их продали более 15 млн единиц.

Bentley S2 1959. Источник: oldcarland.com.ua

Bentley семьи президента Кеннеди

Bentley S2 1959 – первая модель Bentley с V-образным 8-цилиндровым двигателем. Его первыми хозяевами была семейная пара выходцев из Великобритании, о чем свидетельствует именная табличка в салоне с высеченными именами. Также есть свидетельства, что машиной пользовались в окружении американского президента Кеннеди.

Rolls-Royce Corniche III императора Японии. Источник: Rolls-Royce

Rolls-Royce императора Японии

Rolls-Royce Corniche III с откидной крышей – единственный в Украине автомобиль в подобном состоянии. Таких выпустили только 452. Один из таких кабриолетов использовали как парадное авто императора Японии.

Peugeot-203. Источник: oldcarland.com.ua

Первый послевоенный Peugeot

Peugeot-203 начали производить в 1948 году. Он стал первым автомобилем компании после окончания Второй мировой войны. Более того – с 1949 по 1954 год это вообще была единственная модель марки. А еще это первый Peugeot с несущим цельнометаллическим кузовом.

Экспозиция мототехники, произведенной на территории современной Украины. Источник: oldcarland.com.ua

Коллекция украинского мототехники 40-90-х годов

Впервые представят экспозицию мототехники, произведенной на территории современной Украины. Одним из таких является КМЗ К-1Б "Киевлянин" 1949 года. Именно с этого легкого мотоцикла началось производство на Киевском мотозаводе. "Киевлянин" был копией немецкого мотоцикла Wanderer SP1, части которого поставляли из Германии по репарации.

Организаторы фестиваля подготовили на этот уикенд довольно интересную программу, поэтому скучать времени не будет.